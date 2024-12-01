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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حالة طبية حرجة توقف مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان.. فيديو

إدواردو بوفي
إدواردو بوفي
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شهد ملعب "أرتيميو فرانكي" لحظة صادمة خلال مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بعد تعرض اللاعب إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا  لإصابة خطيرة تسببت في توقف المباراة.

سقط بوفي على أرض الملعب بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الذعر بين اللاعبين والجماهير.

توقفت المباراة على الفور وسط أجواء مليئة بالدموع والصدمة من الجانبين، حيث ظهر التأثر واضحًا على وجوه اللاعبين والجهازين الفنيين.

وتدخل الطاقم الطبي سريعًا لتقديم الإسعافات الأولية للاعب قبل نقله لتلقي العلاج اللازم.

وفيه اخر تحديث للحالة بأن  اللاعب عاد للتنفس تحت الأجهزة لكنه غائب عن الوعي. 

هذه اللحظة المؤثرة تسلط الضوء على أهمية الاستعداد الطبي في الملاعب وضرورة الاهتمام بسلامة اللاعبين. 

ويتمنى الجميع أن تكون إصابة بوفي أقل خطورة مما تبدو عليه، مع تمنيات بالشفاء العاجل له.

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