حالة طبية حرجة توقف مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان.. فيديو

شهد ملعب "أرتيميو فرانكي" لحظة صادمة خلال مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بعد تعرض اللاعب إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا لإصابة خطيرة تسببت في توقف المباراة.

سقط بوفي على أرض الملعب بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الذعر بين اللاعبين والجماهير.

سقوط إدواردو بوفي في حالة خطيرة بملعب المباراة ⚠️



توقف المباراة وسط دموع اللاعبين وصدمة كبيرة في ملعب أرتيميو فرانكي #فيورنتينا_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/dFl8fsJ1u3 — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 1, 2024

توقفت المباراة على الفور وسط أجواء مليئة بالدموع والصدمة من الجانبين، حيث ظهر التأثر واضحًا على وجوه اللاعبين والجهازين الفنيين.

وتدخل الطاقم الطبي سريعًا لتقديم الإسعافات الأولية للاعب قبل نقله لتلقي العلاج اللازم.

وفيه اخر تحديث للحالة بأن اللاعب عاد للتنفس تحت الأجهزة لكنه غائب عن الوعي.

هذه اللحظة المؤثرة تسلط الضوء على أهمية الاستعداد الطبي في الملاعب وضرورة الاهتمام بسلامة اللاعبين.

ويتمنى الجميع أن تكون إصابة بوفي أقل خطورة مما تبدو عليه، مع تمنيات بالشفاء العاجل له.