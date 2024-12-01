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الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. دعم عربي وغارات روسية.. الجيش السوري يعزز انتشاره فى محيط حماة بعد سيطرة الميليشيات على حلب

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 2 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يهنئ أنطونيو كوستا لتوليه رئاسة المجلس الأوروبي

دعم عربي وغارات روسية.. الجيش السوري يعزز انتشاره فى محيط حماة بعد سيطرة الميليشيات على حلب

بشار الأسد: قادرون على دحر الإرهابيين مهما اشتدت هجماتهم

هجوم سوريا المفاجئ.. حرب بالوكالة ومحاولة جديدة لإسقاط النظام

الزعيمان الجديدان للاتحاد الأوروبى يزوران كييف

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يدين "التطهير العرقي" فى غزة

«ترامب» يهدد دول البريكس بفرض رسوم جمركية بنسبة %100

العدد
بشار الأسد البوابة السيسي المجلس الأوروبي غزة رئاسة المجلس الأوروبي ترامب