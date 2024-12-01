جلسة استثنائية لمجلس الوزراء السوري لمناقشة تداعيات الهجوم الإرهابي على حلب

ناقش مجلس الوزراء السوري في جلسة استثنائية اليوم تداعيات هجوم المجموعات الإرهـابية المسلحة التي تتزعمها "جبـهـة النـصـرة" وأدواتها المسجلون على لوائح الإرهـاب الدولية ولوائح الخارجين عن صفات الإنسانية والمجردون من قيم البشر، على التراب الوطني السوري المقدس في حلب وإدلب، والمستجدات المتعلقةبالواقع الخدمي والإنساني الذي سببه هجوم تلك العصابات الإرهـابية على حلب ومحيطها.



وأكد المجلس خلال الجلسة على عدد من النقاط الرئيسية وهي الحرص على توفير كافة مقومات ومتطلبات المعركة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب للقوات المسلحة بما يكفل تحقيق النصر.

وألزم الحكومة بشكل كامل بمتابعة الأوضاع في حلب، ومتابعة وضع مؤسسات الدولة كل وزير فيما يخصه، لاتخاذ القرارات المطلوبة وبالسرعة الممكنة، ومتابعة ملف المصابين والجرحى باعتباره أولوية قصوى للحكومة، وتوفير كامل الدعمللمنظومة الصحية، وتقديم كامل الخدمات المطلوبة للمهجرين وإقامتهم.

وكلف المجلس وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي تقييم الوضع التعليمي والتربوي وتقديم المقترحات المناسبة لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاءالقادم لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء التطورات الميدانية.

ووجه وزارة الثقافة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بخصوص الحفاظ علىالآثار والتراث المادي واللامادي في محافظة حلب.

وشدد مجلس الوزراء على أنه في حالة عمل دائمة وسيكون هناك اجتماعات متابعة على مدار الساعة للجان الوزارية، وكذلك لمجلس الوزراء عند اللزوم لمتابعة الأوضاع الميدانية واتخاذ مايلزم حيالها.