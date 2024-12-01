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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

داعية: عقد زواج الإنتاج صحيح ولكن الشرط فاسد

الشيخ سيد سليمان،
الشيخ سيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف
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قال الشيخ سيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن زواج الإنتاج القائم على فكرة الإنجاب فقط فاسد لأنه قائم على الإنجاب فقط، مشيرًا إلى أن عقد الزواج في هذه الحالة صحيح، ولكن الشرط فاسد، ومن الضروي إلغاؤه من عقد الزواج.

وأضاف "سليمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن زواج الإنتاج أو الزواج المُعلق على شرط معين ليس موجودًا في الشرع على الإطلاق، وهذا حرام وباطل، ولا يوجد في الشرع ما يُسمى بالزواج المؤقت أو زواج المتعة. 

وأوضح أن الإنسان من المخلوقات المُكرمة من الله عز وجل، وفكرة اشتراط الإنجاب فقط من أجل الزواج لا تحتوي على أي نوع من التكريم. 

 

الشيخ سيد سليمان أحد علماء الأزهر الشريف زواج الإنتاج عقد الزواج