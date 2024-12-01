داعية: عقد زواج الإنتاج صحيح ولكن الشرط فاسد

قال الشيخ سيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن زواج الإنتاج القائم على فكرة الإنجاب فقط فاسد لأنه قائم على الإنجاب فقط، مشيرًا إلى أن عقد الزواج في هذه الحالة صحيح، ولكن الشرط فاسد، ومن الضروي إلغاؤه من عقد الزواج.

وأضاف "سليمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن زواج الإنتاج أو الزواج المُعلق على شرط معين ليس موجودًا في الشرع على الإطلاق، وهذا حرام وباطل، ولا يوجد في الشرع ما يُسمى بالزواج المؤقت أو زواج المتعة.

وأوضح أن الإنسان من المخلوقات المُكرمة من الله عز وجل، وفكرة اشتراط الإنجاب فقط من أجل الزواج لا تحتوي على أي نوع من التكريم.