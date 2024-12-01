إصابة 15 شخصا في حادث تصادم نقل بسيارتي ميني باص في السويس

أصيب 15 شخص في حادث تصادم 3 سيارات ودراجة نارية، على طريق "السويس_ الأدبية"، ونقل رجل الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على طريق الأدبية المتجه إلى السويس، يفيد حدوث تصادم بين سيارتين ميني باص وشاحنة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث.



وأفادت المعاينة بأن سيارتين ميني باص يستقها عمال تابعتين لشركتي فيوتشر وإفكو، تحملات لوحات " ط وج 4892" و"ط و ج 4629" يستقلهما عمال الوردية الأولى عائدين إلى السويس، اصطداما ببعضهما، بسبب عدم تقدير المسافات، وما لبث السائقين أن أدركا الحادث حتى لحقت بهما شاحنة تحمل لوحات "م د هـ 7541" بالتتابع، ثم اصطدمت بالشاحنة دراجة نارية تحمل لوحات " ط ف ب 9687".

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة النارية وبعض العمال مستقلي السيارتين ميني باص، وقدم رجال الإسعاف للمصابين التأمين الطبي بموقع الحادث قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي.

وقال مصدر طبي مسؤول، إن مدير مجمع السويس أعلن رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ لاستقبال المصابين في الحادث، واستدعى الأطقم الطبية لسرعة تشخيص الحالات المصابة وتحويلهم إلى الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج فضلا عن تجهيز الحالات التي تستدعي تدخل جراحي.