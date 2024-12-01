ضمن موسم الرياض.. اختتام فعاليات "الأسبوع المصري" في حديقة السويدي

اختُتمت فعاليات "الأسبوع المصري" في منطقة حديقة السويدي، ضمن موسم الرياض 2024، بتنظيم مشترك بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه، تحت شعار "انسجام عالمي".

وشهدت حديقة السويدي إقبالًا واسعًا من الزوار الذين استمتعوا بالأجواء المصرية الأصيلة، حيث تنوّعت الأنشطة بين عروض فلكلورية ورقصات شعبية وكرنفالات مميزة، إلى جانب أمسيات موسيقية أحياها نخبة من الفنانين المصريين البارزين.

وعكست الفعاليات الشعبية والتراثية التي قُدّمت خلال الأسبوع المصري الغني بالتنوع الثقافي والتاريخي لمصر، حيث أُتيحت للزوار فرصة تذوق الأطعمة المصرية الشهيرة، واقتناء الملابس التقليدية، والمنتجات الحرفية التي تُبرز التراث المصري العريق، وقد أسهمت هذه الأنشطة في توفير تجربة ثقافية متكاملة، مما أتاح للزوار فرصة التعرّف عن قرب على التراث المصري.

يُجسّد هذا التنوع الثقافي، الذي شهده حضور من مختلف الجنسيات، التزام موسم الرياض بتقديم تجارب ثقافية متنوعة للجمهور، مما يضفي أجواءً احتفالية تعكس روح التعايش والتنوع الثقافي.