وسيم السيسي: كائنات أخرى موجودة في الكون غير الإنسان.. وهذه الأدلة

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر والباحث في علم المصريات، إن الطاقة النفسية قد تتحول إلى طاقة حركية، وتتواجد هذه الطاقة في الجزأ الصامت في المخ، وتنشط عند بعض الناس، مشيرًا إلى أن هناك أحد الأشخاص جاء إليه في عام 2010 قادر على كسر الشوكة أو ثني المعالق، وإذابة المعدن بمجرد النظر، وهذه من الظواهر الثابتة التي ليس لديها تفسير علمي.

وأضاف "السيسي"، خلال حواره مع الاعلامي هيثم بسام لبرنامج “حقك مع المشاكس” المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك كائنات أخرى غير الإنسان موجودة في الكون، وهناك الكثير من الأدلة المادية التي تثبت ذلك، وهذا ثابت في دائرة المعارف البريطانية.

ولفت إلى أن بعض الصيادين في البرازيل اكتشفوا طبق طائر، وقاموا بتسليمه للحكومة البريطانية، ومن ثم سُلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين بأن هذا الطبق مُصنع من كم كبير من المواد المُشعة غير الموجودة على الكرة الأرضية، وهذا دليل مادي على تواجد كائنات أخرى غير البشر.

وأوضح أن الحديث عن أن القدماء المصريين تواصلوا مع الحضارات الموجودة خارج كوكب الأرض أمر غير صحيح على الإطلاق..