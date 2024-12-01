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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتبة: زواج الإنتاج أمر مُستحدث بسبب الظروف الاجتماعية

دينا إسماعيل، الكاتبة
دينا إسماعيل، الكاتبة في مجال حقوق المرأة
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قالت دينا إسماعيل، الكاتبة في مجال حقوق المرأة، إن زواج الإنتاج أمر مُستحدث بسبب الظروف الاجتماعية، مشيرة إلى أن الخلافات والطلاق والمحاكم تؤدي إلى عدم رغبة الكثير من الأشخاص في الزواج، ولذلك تلجأ الفتاة للزواج من أجل الإنجاب لإشباع غريزة الأمومة. 

وأضافت "إسماعيل"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزواج لا يجوز إذا كان مرتبطًا بوقت أو شرط من الناحية الدينية، ولكن الرسول سمح بزواج المتعة لفترة معينة، وهذا يعني أن الدين يُراعي ظروف المجتمع.

وأوضحت أن المرأة عندما تتقدم في العمر ولم تتزوج بسبب العديد من الظروف فتتزوج ليس بهدف الحب أو الارتباط، ولكن من أجل الإنجاب فقط، خاصة أن الزواج هو الطريقة الوحيدة للإنجاب في مصر. 

 

دينا إسماعيل زواج الإنتاج الظروف الاجتماعية