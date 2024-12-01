كاتبة: زواج الإنتاج أمر مُستحدث بسبب الظروف الاجتماعية

قالت دينا إسماعيل، الكاتبة في مجال حقوق المرأة، إن زواج الإنتاج أمر مُستحدث بسبب الظروف الاجتماعية، مشيرة إلى أن الخلافات والطلاق والمحاكم تؤدي إلى عدم رغبة الكثير من الأشخاص في الزواج، ولذلك تلجأ الفتاة للزواج من أجل الإنجاب لإشباع غريزة الأمومة.

وأضافت "إسماعيل"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزواج لا يجوز إذا كان مرتبطًا بوقت أو شرط من الناحية الدينية، ولكن الرسول سمح بزواج المتعة لفترة معينة، وهذا يعني أن الدين يُراعي ظروف المجتمع.

وأوضحت أن المرأة عندما تتقدم في العمر ولم تتزوج بسبب العديد من الظروف فتتزوج ليس بهدف الحب أو الارتباط، ولكن من أجل الإنجاب فقط، خاصة أن الزواج هو الطريقة الوحيدة للإنجاب في مصر.