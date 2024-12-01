بدء اختبارات التصفيات الأولية المحلية للقرآن الكريم بأوقاف الفيوم.. صور

انطلقت، اليوم الأحد، التصفيات الأولية للقرآن الكريم بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، في إطار الدور التثقيفي والتنويري ، وضمن اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم وأهله.

حيث عقدت فعاليات التصفيات في الأفرع الآتية:

الفرع الأول:حفظ القرآن الكريم كاملاً.

الفرع الثاني :حفظ ثلاثة أرباع القرآن.

الفرع الثالث: حفظ نصف القرآن.

الفرع الرابع: حفظ ربع القرآن .

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن التصفيات الأولية تهدف إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ وإتقان التلاوة وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين وتهيئتهم، وكسر حدة رهبة التصفيات النهائية، سائلا المولى(عز وجل).

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