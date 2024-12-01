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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وسيم السيسي: مصر لم تُعلن عن معظم الاكتشافات الأثرية لهذا السبب

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي
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قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر والباحث في علم المصريات، إن هناك بردية للملك تحتمس الثالث مؤسس أول إمبرطورية على سطح الكرة الأرضية، وتنص على أن العلماء أخبروه بأن سماء البلاد امتئلت بأجسام فضية دائرية لامعة، وأمر بتسجيل هذه الظاهرة النادرة للأجيال المقبلة.

وأضاف "السيسي"، خلال حواره مع الاعلامي هيثم بسام لبرنامج “حقك مع المشاكس” المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مصر لم تكتشف سوى 20 أو 30% من الحضارة المصرية القديمة، وبعض هذه الاكتشافات لم يتم الإعلان عنها بسبب خطورة هذه الاكتشافات مثلما حدث مع مقبرة توت عنخ أمون، حيث تم سرقة 2000 قطعة من أصل 5000 قطعة.

وأشار إلى أن حفيد مكتشف المقبرة أعلن بعد فتح المقبرة بـ60 عامًا بأن هناك غرفة مُغلقة في غرفة جده، وجد فيها الكثير من المقتنيات الخاصة بتوت عنخ أمون.

الدكتور وسيم السيسي تحتمس الثالث الإعلامي هيثم بسام الحضارة المصرية القديمة