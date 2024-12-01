طارق مصطفى: حصدنا نقطة ثمينة أمام الأهلي وكنا الأقرب للفوز

أعرب طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن رضاه بعد التعادل مع الأهلي في المباراة التي جمعتهما، مشيرًا إلى أن فريقه قدم أداءً مميزًا وكان قريبًا من تحقيق الفوز.

أكد المدير الفني أن التعادل أمام فريق كبير مثل الأهلي يعد نتيجة إيجابية، موضحًا: “حصدنا نقطة مهمة وكنا الأقرب للفوز في العديد من الأوقات”.

وأشار إلى صعوبة الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أن جميع الفرق تسعى لحصد الثلاث نقاط في كل مباراة، مما يزيد من حدة المنافسة.

وأبدى طارق مصطفى، أسفه لإهدار عدد من الفرص المحققة أمام مرمى الأهلي، والتي كانت كفيلة بحصد الفوز لفريقه.

وأوضح: “عقب إصابة أحمد ياسر ريان دفعت بـ 'جريندو' للحفاظ على نسق الأداء الهجومي للفريق”.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للاعبين على أدائهم المتميز والروح القتالية العالية التي ظهروا بها طوال المباراة.

بهذا التعادل، يواصل البنك الأهلي تقديم مستويات جيدة تحت قيادة طارق مصطفى، في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها الدوري هذا الموسم.