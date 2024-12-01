وسيم السيسي: الفراعنة ألغوا الجاذبية الأرضية

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر والباحث في علم المصريات، إن سقف غرفة الملك خوفو عبارة عن 70 طن، ولا توجد أي آلية قادرة على رفع هذا السقف، وهناك تفسير بأن المصريين استطاعوا إلغاء الجاذبية الأرضية، بحيث يتم رفع هذا السقف، وهذا دليل على أن الحضارة المصرية تحتوي على أسرار عظيمة جدًا لم تُكتشف بعد.

وأضاف "السيسي"، خلال حواره مع الاعلامي هيثم بسام لبرنامج “حقك مع المشاكس” المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مراكز العلاج بالطاقة تعمل على تنشيط بعض النقط في الجسم البشري للعلاج من بعض الأمراض، والكثير من هذه المراكز تعمل بدون أي أسس علمية.

ولفت إلى أن بعض العلماء يتحدثون عن أن جسم الإنسان مليء بالطاقة، ولا يتم استخدام سوى 2% من هذه الطاقة، موضحًا أن خروج هذه القوى من الجسم في حاجة إلى دافع قوي، فالإنسان عند الغرق قد يقوم بالسباحة لعدة ساعات، على خلاف المدد الطبيعية.