وسيم السيسي: الهرم الأكبر أكبر لغز في الحضارة المصرية القديمة

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر والباحث في علم المصريات، إن الهرم الأكبر يُمثل أكبر لغز في الحضارة المصرية القديمة، موضحًا أن هناك عالمًا كبيرًا يرى أن الأهرامات ليست مقابر، ولكنها عبارة عن محطات لتويد الطاقة الكهربائية، حيث تحدث عن أن هذه الأهرامات لم تحتوِ على مقابر.

وأضاف "السيسي"، خلال حواره مع الاعلامي هيثم بسام لبرنامج “حقك مع المشاكس” المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الأهرامات لا تحتوي على رسومات أو تعاويذ مثلما يتواجد في المقابر، خلاف أن الكتابات الموجودة في الأهرامات كانت تُكتب في نور كهربائي، وليس بالزيوت، خاصة أن الكتابات لم تحتوِ على أي أدخنة للزيوت وخلافه.

ولفت إلى أن هناك كتابًا لعالم مصريات شهير يتحدث عن أن الأهرامات كانت عبارة عن محطات للطاقة لقطع الجرانيت بصورة مُماثلة لليزر.



