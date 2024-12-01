ليفربول يحسم القمة ويتصدر الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025.

افتتح الهولندي كودي جاكبو التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 13، بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا.

في الدقيقة 78، عزز محمد صلاح تقدم ليفربول بالهدف الثاني من ركلة جزاء، مؤكداً تفوق فريقه على مانشستر سيتي.

محمد صلاح

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ليتسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الى 7 نقاط.

بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الخامس.

قدم ليفربول أداءً مميزًا في هذه القمة، بقيادة محمد صلاح الذي واصل التألق بصناعة هدف وتسجيل آخر، ليعزز موقع فريقه في صدارة جدول الترتيب.