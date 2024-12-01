كولر يكشف سبب التعادل مع البنك الأهلي وحقيقة "الاتفاق" مع الشناوي

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التعادل مع البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب "السلام" في الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

وقال “كولر”، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: الشوط الأول كان مستوى الفريق غير جيد، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وبالفعل تحسن الأداء في الشوط الثاني

وأضاف "كولر" أن الأهلي كانت لديه فرصتين في الشوط الأول ومثلهم في الشوط الثاني، وأصبح لدينا أزمة في استغلال الفرص ويجب أن نجد لها حل.

وكشف “كولر” أنه غير صحيح وجود اتفاق مع محمد الشناوي على عدم تواجده على مقاعد البدلاء، وهذا ما سبق وحدث في مباراة سيراميكا كليوباترا وقتها شوبير كان أساسياً والشناوي جلس بديلاً.

وأشار المدير الفني للأهلي، إلى أن حل أزمة التهديف مرتبطة ببساطة باستغلال الفرص التي تتاح للفريق وهذا ما نعاني منه منذ موسمين، وهناك صعوبة في تحسين هذه الأزمة بسبب تلاحق المباريات كما أن هناك سبب أخر وهو عدم تركيز اللاعبين.

وعن عقدة ستاد السلام للأهلي قال كولر:"لن نأخذ ستاد السلام شماعة للنتائج كنت أعلم القوة الهجومية لفريق البنك الأهلي، وتحدثت مع اللاعبين عن ذلك، وكذلك سرعات اللاعبين في الشوط الثاني خلقنا فرص أكبر وفي حال تسجيل الهدف كنا نستطيع تسجيل الثاني".