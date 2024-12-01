استلام وتوزيع 13 ألفًا و355 جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عن استلام عدد 13355 جهاز تابلت، وتم توزيعها على الإدارات التعليمية، لتوزيعها غدا الإثنين، على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الثانوية العامة بالفيوم، بحضور محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وعبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، وأحمد سكران مسئول أمن المديرية، ومحمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وفريق العمل بالتطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية ، وعدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

حيث تم تسليم أجهزة التابلت لجميع الإدارات التعليمية، والمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية.