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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحريات: ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، أن ماسا كهربائيا بجهاز التلفزيون سبب نشوب الحريق.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث، ووجود طبيب وطالب بشرفة الشقة تم إنقاذهما، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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