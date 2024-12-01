وسام أبو علي ينافس نجم بيراميدز على جائزة أجمل هدف في أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، عن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أجمل هدف في العام الحالي 2024.

وفتح "كاف" باب التصويت الجماهيري عبر منصاته الرسمية بداية من اليوم الأحد، وحتى الخميس 12 ديسمبر الجاري، كما تم فتح قناة للتصويت عبر الموقع الرسمي للكاف.

وأعلن كاف في بيان رسمي أن التصويت الجماهيري يمثل نحو 70% من إجمالي النقاط، بينما تشكل اختيارات الخبراء الفنيين في الاتحاد الأفريقي نسبة 30% المتبقية لاختيار الهدف الأجمل.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي المقرر يوم الإثنين 16 ديسمبر الجاري في مراكش بالمغرب.

الأهداف المرشحة لجائزة الأجمل في 2024

وضمت قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الاجمل في أفريقيا عام 2024، هدف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي في مرمى مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا بجانب هدف عبد العزيز عيسى لاعب برشلونة الإسباني الحالي مع فريقه السابق دريمز الغاني ضد لوبيتو بالكونفدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة أيضا هدف إبراهيم عادل مع منتخب مصر في مرمى موريتانيا وهدف سعيد بن رحمة لاعب منتخب الجزائر في مرمى توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 كما يتواجد كذلك هدف دينيس أوميدي لاعب كيتارا ببطولة السوبر الأوغندي أمام كمبالا سيتي بجانب هدف ياسين بنزية لاعب منتخب الجزائر في مرمى جنوب أفريقيا في مباراة ودية.

وشملت القائمة 5 أهداف ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة على رأسها هدف أبو بكر كويتا لاعب منتخب موريتانيا في مرمى أنجولا بجانب هدف سباستيان هالير لاعب منتخب كوت ديفوار في لقاء نيجيريا بالنهائي.

وضمت أيضا هدف الأنجولي مابولولو في مرمى ناميبيا بجانب هدف نيني دورجيليس لاعب منتخب مالي في مرمى كوت ديفوار وهدف كيفين بينا لاعب الرأس الأخضر في مرمى موزمبيق.