تفعيل مبادرة "الفيوم تتحدث" و" قرأت لك " بمدارس التعليم المجتمعي

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، اجتماعًا مع معلمات التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وهويدا مدير إدارة التعليم المجتمعي، وأشرف عبدالجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة، تحقيق الانضباط المدرسي بمدارس التعليم المجتمعي بالفيوم، مشيراً إلى تكليف لجان المتابعة الشاملة بالمديرية، بمتابعة مدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة، وإعداد تقرير شامل على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

وشدد على ضرورة الانضباط فى الحضور فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، وأن يتم ترقيم واعتماد وختم دفتر الحضور والإنصراف ، وكذلك التأكيد على العمل الجاد داخل فصول التعليم المجتمعي، واستخدام الطرق والأساليب الحديثة في التدريس بالفصول الدراسية، مشيراً إلى المشاركة فى جميع المسابقات التى تنظمها الإدارات التعليمية والمديرية، والوزارة.

ونوه بضرورة المشاركة في مبادرة الفيوم تتحدث ، ومبادرة قرأت لك، ومسابقة معلومات أثرية في العملات الورقية، مشيرا إلى تنظيم برنامج تدريبي في إدارة الصف وأساليب التدريس الحديثة، بديوان المديرية، وذلك لتدريب معلمات التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة على استراتيجيات التدريس الحديثة.

كما أكدت وكيل المديرية، على وجود نماذج متميزة ومشرفة من معلمات وطالبات التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة، حيث شارك التعليم المجتمعى فى العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المديرية، والإدارات التعليمية، كما شارك طالبات التعليم المجتمعي فى مسابقات الأنشطة وحقق عدد من الطالبات مراكز متقدمة فى هذه المسابقات.

وأشارمدير مركز المعلومات بالمديرية، إلى ضرورة تسجيل الطالبات فى المواعيد المحددة فقط للتسجيل، مع الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للعمل.

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