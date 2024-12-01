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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على خادمة المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقى المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص يتهم فيه خادمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقته الكائنة بدائرة القسم أثناء تنظيفها ولاذت بالفرار ولا يعلم عنوانها.

وبعمل التحريات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان المتهمة، وعقب استصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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