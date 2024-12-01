اختتام أعمال منتدى تكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن.. وتوقيع 2 اتفاقية شراكة استراتيجية وإعلان استثماري

اختتم منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024 أعماله في منطقة البحر الميت بالأردن، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من دول الخليج، بما في ذلك السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان والكويت إلى جانب ممثلين عن أكثر من 40 دولة.

شهد المنتدى، حضورًا مميزًا تجاوز 3000 مشارك، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي، و نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".



شارك الخبراء والحضور بخبراتهم وتجاربهم الرائدة في قيادة مشاريع التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية التقنية على مستوى المنطقة، ولعبت مداخلاتهم دورًا كبيرًا في تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع في العالم العربي، ومن أبرزهم، شارك من السعودية، إبراهيم الناصر وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل ، و ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، والدكتور عبد الرحمن الجضعي، المستثمر ورائد الأعمال، إلى جانب باسم المحمدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قدرة القابضة ، والمهندس علي الشنقيطي، المدير العام لشركة MDS لأنظمة الحاسوب، والأستاذ قيس العيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vision Ventures، و الاستاذ فوزان المهيدب، الرئيس التنفيذي لمنصة قوى.



كما شارك من البحرين الأستاذ عبيدلي عبيدلي، رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات والاتصالات، والمهندس أحمد الحجيري، الرئيس التنفيذي لشركة Gulf Future Business، والمهندس راشد آل سنان عضو مجلس إدارة جمعية شركات التقنية البحرينية (BTECH).



وسجلت سلطنة عُمان حضورها بمشاركة المهندس إبراهيم الحسني، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور أمجد الذهلي، عضو اللجنة.

كما شاركت من دولة الكويت، المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف السيدة نجاة إبراهيم.

وشهد المنتدى منافسة قوية بين الشركات المبتكرة، حيث تنافست 90 شركة من 7 دول على جوائز الشرق الاوسط للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات MENA ICT Awards 2024.



وتوجت شركة SIS Global Ltd من السعودية بجائزة التميز في التعهيد، بينما حصلت شركة Classera من السعودية على جائزة التجارة الإلكترونية، في حين حصلت شركة Nour Global من الإمارات على جائزة الابتكار في الأمن السيبراني، إذ ان هذه الجوائز عكست المكانة الرائدة لدول الخليج في تطوير حلول تقنية تلبي احتياجات السوق الإقليمية والعالمية.



وعلى هامش المنتدى، تم الإشهار عن 12 اتفاقية شراكة استراتيجية وإعلان استثماري، حيث شملت قطاعات متعددة تهدف إلى تعزيز التعاون التكنولوجي.



ومن بينها الإعلان عن استثمار جديد للصندوق الأردني للريادة ISSF بقيمة 5 ملايين دولار في صندوق Saqr Fund II التابع لـ Vision Ventures، كما تم إعلان شركة Neogenesis عن بدء عملياتها في الرياض.



في ختام أعماله، أعلن المنتدى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المنطقة.



وركزت التوصيات على تطوير التكنولوجيا المالية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتشجيع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال وتحديث المناهج التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل.



كما أكد المشاركون على أهمية الشراكات الإقليمية لتعزيز مكانة الشرق الأوسط كمنطقة قادرة على قيادة التحول الرقمي العالمي.



المنتدى وفر منصة للحوار وتبادل الخبرات، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات التقنية والحلول المستقبلية، مما يعكس التزام دول الخليج بدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال التكنولوجيا والابتكار الرقمي.