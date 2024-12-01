رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لأسوان.. وتدعو الوزير لحل مشاكل مراكز شباب المحافظة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعا اليوم الأحد، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة أسوان لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب اسوان بشأن مشاكل مراكز الشباب، وذلك بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب،الدكتور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية.

كما أوصت اللجنة بدعوة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب لمناقشة لحل عدد من مشكلات مراكز الشباب التي تعاني منها محافظة أسوان، مؤكدة أن الوزير سيكون لديه حلول عملية لتلك المشكلات التي تواجه الشباب في محافظة أسوان .



وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم الانتهاء من إنشاء المبنى الإداري الخاص بمديرية الشباب والرياضة بأسوان رغم بدء العمل فيه منذ عام 2015.

وأوضح النائب أن المبنى القديم لا يليق بمحافظة اسوان ولا يليق بالجمهورية الجديدة، وكذلك عدم الانتهاء من تطوير الصالة المغطاة لمحافظة أسوان منذ عام 2015.

أفاد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة حيث قامت الإدارة المركزية بتنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة من العام المالي 2020-2024 في مراكز الشباب تتمثل في (19 ملعبا خماسيا إنشاء جديد – 5 ملاعب قانونية إنشاء جديد – 3 مبانٍ إدارية)، كما أفاد الى انه تم استئناف استكمال المشروع بتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه وجاري الانتهاء منه خلال أشهر قليلة، وأما بشأن مبني المديرية جاري العمل بالمشروع وتم صرف جميع المستخلصات الواردة من المديرية حتي مستخلص جاري (3) لمقاول العملية، حيث انه تم تنفيذ 70 % من أعمال التطوير.



أفاد الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية بأن الصالة المغطاة لمحافظة اسوان فقد تمت مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بأسوان بموافقة الدكتور وزير الشباب والرياضة على الصالة المغطاة وقيام المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو طرح مناقصة طبقاً لقانون 182 لسنة 2018 طبقاً للمقايسة المعتمدة عن طريق قطاع الاستشارات الهندسية والخدمات الفنية/ شركة المقاولون العرب (استشاري المشروع) واسنادها طبقاً للقيمة التي يتم الترسية عليها



أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعا اليوم الأحد ،بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة أسوان لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ، لمناقشة عدد من طلب الإحاطة المقدمة من نواب اسوان بشأن مشاكل مراكز الشباب،وذلك بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب،الدكتور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية.

كما أوصت اللجنة بدعوة الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب لمناقشة لحل عدد من مشكلات مراكز الشباب التي تعاني منها محافظة أسوان ، مؤكدة أن الوزير سيكون لديه حلول عملية لتلك المشكلات التي تواجه الشباب في محافظة أسوان .

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم الانتهاء من إنشاء المبنى الإداري الخاص بمديرية الشباب والرياضة بأسوان رغم بدء العمل فيه منذ عام 2015، كما أوضح الى أن المبنى القديم لا يليق بمحافظة اسوان ولا يليق بالجمهورية الجديدة، وكذلك عدم الانتهاء من تطوير الصالة المغطاة لمحافظة أسوان منذ عام 2015.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب منى عمر، بشأن عدم إنشاء بيت شباب دولي بكوم أمبو.

واكد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة ،أنه يوجد بالفعل بيت للشباب بمحافظة اسوان وان المسافة بين المحافظة ومدينة كوم امبو 40 كم، مضيفا أن جولة السائح لتفقد المزارات السياحية بمدينة كوم امبو لا تستغرق سوى بضع ساعات، الأمر الذي لا يستدعي حاجة مدينة كوم امبو لإنشاء بيت شباب دولي بها، فضلا عن عدم وجود مساحة أرض تخصص لهذا الغرض.