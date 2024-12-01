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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل إنبي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

فريق انبي
فريق انبي
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أعلن الجهاز الفني لنادي إنبي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، علي فوزي

خط الوسط: مودى ناصر، مصطفى شكشك، خالد أحمد

خط الهجوم: أحمد نادر حواش، رفيق كابو، يوسف لبيب

يدخل فريق إنبي اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يسعى لحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري. 

وعلى الجانب الآخر، يأمل الإسماعيلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والعودة إلى الطريق الصحيح.

المباراة تُقام في أجواء تنافسية قوية وسط توقعات بإثارة كبيرة بين الفريقين.

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