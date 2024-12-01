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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يهزم خيتافي بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني

فرحة ريال مدريد
فرحة ريال مدريد
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حقق فريق ريال مدريد فوزًا مستحقًا على ضيفه خيتافي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي.

افتتح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 30 عبر ركلة جزاء ناجحة، ليضع فريقه في المقدمة وأضاف الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 38 من الشوط الأول بعد تسديدة رائعة استقرت في الشباك.

 سيطر ريال مدريد على مجريات اللقاء وأظهر قوة هجومية واضحة، بينما حاول خيتافي تقليص الفارق دون جدوى أمام الدفاع المنظم للفريق الملكي.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.

بهذا الفوز، يؤكد ريال مدريد جاهزيته للمنافسة على صدارة الليجا، في حين يواجه خيتافي تحديات كبيرة في صراعه للهروب من مناطق الهبوط.

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