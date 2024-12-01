رفيق كابو يقود هجوم إنبي أمام الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة سيد ياسين، التشكيل الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي، المقرر لها بعد قليل المقاولون العرب، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : محمد حامد - أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – علي فوزي.

خط الوسط : مودي ناصر – مصطفى شكشك – خالد أحمد.

خط الهجوم : أحمد نادر – يوسف لبيب – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى ومهاب سامي وعلي إيهاب وتيندري مونوفو ومحمد سمير وشيكو محارب وعبود منا وفتحي السيد ومحمد حتحوت.

ترتيب الإسماعيلي وإنبي في الدوري



يحتل فريق الإسماعيلى المركز التاسع في جدول ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل بداية الجولة الرابعة، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة.

في المقابل يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر في ترتيب دورى nile برصيد نقطة قبل بداية الجولة الرابعة، جمعها من تعادل وهزيمتين.