شعبة المستوردين: الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج 10 آلاف جنيه شهريًّا

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن التجار الجشعين اعتمدوا على تخزين المنتجات من أجل ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن سمعة التجارة تكون في الأمانة والمبادرة بالمصداقية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تعمل على توفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، عبر السيارات المتنقلة والأسواق والمعارض.

ولفت متى بشاي إلى أن بعض التجار بالغوا في تسعير بعض المنتجات وعلى رأسها السكر والزيت والأرز، مشددا على أن الشائعات بوجود نقص في السلع سبب من الأزمات التي تعرضنا لها.

وشدد متى بشاي على أن أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد تصل لـ30%، خاصة أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على السلع.

واختتم قائلا: كل أسرة مكونة من 4 أفراد تحتاج شهريا من 6 لـ 10 آلاف جنيه حد أدنى لسلع أساسية، من أرز وسكر وزيت ولحمة وفراخ وأسماك وخضراوات.

