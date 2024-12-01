دون خسائر بشرية.. تفاصيل انهيار جزئي لعقار في الشرابية

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 07:36 م

شهدت منطقة الشرابية انهيارا جزئيا لعقار بدون وقوع خسائر بشرية ، فيما قامت الأجهزة المختصة بإخلاء العقار من قاطنيه لحين فحص سلامته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً يفيد بتعرض عقار لانهيار جزئي بمنطقة الشرابية، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن وقوات الإنقاذ البري وسيارة إسعاف وأجهزة حي الشرابية إلى مكان البلاغ، بالانتقال والفحص تبين من المعاينة، انهيار جزئي من العقار، بدون وقوع خسائر بشرية، وتم إخلاء سكان العقار وإخطار رئاسة الحي.

وكلفت الجهات المختصة بندب لجنة لمعاينة عقار الشرابية المنهار، للوقوف على ملابساته، ولمراجعة سجلات العقارات الآيلة للسقوط، لبيان ما إذا كان قد صدر له قرار بالإزالة.