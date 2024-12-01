الأنبا مرقس وليم يمنح الشماس ميخائيل لوقا الدرجة الرسائلية "الأيبودياكونية"

قام الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، بمنح الشماس ميخائيل لوقا وهو من أبناء كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية، الدرجة الرسائلية "الأيبودياكونية"، وذلك في القداس الاحتفالي الذي اقيم للمناسبة المباركة، صباح اليوم الأحد ١ ديسمبر ٢٠٢٤، بمسقط رأس المرتسم .

وعاونه المطران في صلاة القداس، وطقس السيامة الاب روماني منير راعي الكنيسة، والأب جوزيف الكرملي راعي كنيسة السيدة العذراء، والقديس البابا يوحنا بولس الثاني بالعزية، وخورس شمامسة الكنيسة .

وبحضور السيد منتصر مالك عمدة قرية العزية، وعائلة الشماس المرتسم، وعدد كبير من أبناء الرعية المباركة .

خلال العظة تحدث الأب المطران انطلاقاً من النص الإنجيلي للأحد الرابع من شهر هاتور المبارك (مر ١٠ / ١٧ - ٣١ ) حول لقاء يسوع بالشباب الغني.

وأوضح راعي الإيبارشية معنى القوة عند العالم، والتى تتمثل في "المال - السلطة - الشهوة" وأنها جميعها لا تحقق سعادة الإتسان وخلاصه .

وأكد الأنبا مرقس، للمصلين أن القوة الحقيقية في الإيمان المسيحي هي في يسوع والاتحاد الدائم به وتبعيته، فهو الذي يهب اتباعه كرامة عظيمة وقوة فائقة مع اضطهادات، حتى الوصول إلى المجد السماوي .



في ختام العظة هنأ الاب المطران الشماس ميخائيل بالدرجة الايبودياكونية متمنياً له النمو في حياة الخدمة .