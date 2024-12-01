مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد مواصلة العمل لوقف إطلاق النار في غزة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الإدارة الأمريكية الحالية ستواصل العمل بلا هوادة من أجل التوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وقال سوليفان في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد "إنه على تواصل جيد مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وإنه على تواصل مع مايك والتز عضو مجلس النواب الجمهوري وخليفته المستقبلي في منصب مستشار الأمن القومي"؛ مضيفا "أن هناك شفافية وتنسيق بينهما، كما أنه سعيد لدعم فريق ترامب لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وحول الوضع في سوريا، أوضح سوليفان أن بلاده تراقب عن كثب الوضع الحالي في سوريا وتحافظ على تواصل دائم مع الشركاء الإقليميين.

وفي سؤال حول ما التحدى الأكبر الذي ستواجه إدارة ترامب على الساحة العالمية وما النصيحة التي يسديها لإدارة ترامب، أشار سوليفان إلى أن هناك صراعات جارية في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط تحتاج إلى أن يتم إدارتها بشكل يومي بعزم وبتنسيق فعال مع الحلفاء، ولكنه يرى في الوقت ذاته أن التحدي طويل الأمد أمام الولايات المتحدة هو الصين.

وأضاف سوليفان أن الصين تعتبر الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة على منافسة الولايات المتحدة في مختلف النواحي، ولذلك ينبغي أن تواصل بلاده الاستثمار في مواردها وقوتها وحلفائها لضمان الحفاظ على المصالح القومية الأمريكية على المدى البعيد في هذه المنافسة؛ مؤكدا أنه سيتحدث مع خليفته حول هذه المسألة.