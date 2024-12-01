عمليات عسكرية موسعة للجيش السوري في ريف حماة.. شاهد

أكد خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، أن ما يجري في محافظة وأرياف حماة الشمال، من المتوقع أن يكون البداية للعمليات العسكرية، بعدما وصلت القوات العسكرية للجيش السوري إلى حماة خلال الساعات الماضية، وتنفذ عمليات عسكرية واسعة في أرياف حماة الشمالية.

وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أن هناك تقدم على الأرض ينفذه سلاح الجو السوري باستهداف مقرات وأرتال المسلحين الذين وصلوا إلى مناطق ريف إدلب وريف حماة وريف حلب، موضحا أن المصادر العسكرية السورية أكدت أن الضربات التي شنتها الطائرات الحربية السورية والروسية اليوم وأمس، استهدفت إحداها مقرات جبهة النصرة.

وأشار إلى أن هناك مصادر قالت إن توجد أنباء عن مقتل قائد هيئة تحرير الشام جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، لكن هذه المعلومات لم تُؤكد بعد، لافتا إلى أن هناك مواقع من الجيش السوري تداولت هذه المعلومة، وهناك تواصل مع مصادر سورية قالت إن الضربات العسكرية السورية قتلت عددا كبيرا من قادة الفصائل المسلحة.