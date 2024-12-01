تقدر تشيل 10 خطوط.. تفاصيل جديدة بشأن تشغيل خدمة «إي سيم – eSIM» في مصر

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، تفاصيل شريحة «إي سيم – eSIM» أصبحت متاحة في العديد من الأجهزة الحديثة، خاصة الهواتف الذكية، الساعات الذكية، والأجهزة اللوحية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الهواتف وشركات الاتصالات هي التي ستدعم خاصية «إي سيم – eSIM».

ولفت المهندس وليد حجاج إلى أن شريحة «إي سيم – eSIM» ستفيد المسافرين والمتجولين أكثر من المقيمين، معلقًا: التليفون اللي بيحمل «إي سيم – eSIM» يقدر يشيل 10 خطوط وبعض الهواتف لا يستطيع.

وشدد المهندس وليد حجاج على أن تشغيل خدمة «إي سيم – eSIM» سيكون خلال شهر ديسمبر الحالي، بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

واختتم قائلا: الشريحة المدمجة eSIM تعتبر بديلًا مثاليًا للشريحة التقليدية، حيث يمكن للعميل التنقل بين شبكات المحمول المختلفة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من شريحة، إذ تتيح تخزين المعلومات لكل خط مع سهولة التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها للتلف أو الفقد.