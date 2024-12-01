نتنياهو: نطبق اتفاق وقف إطلاق النار بحزم شديد وأي انتهاكٍ سيُقابل برد قوي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تراقب عن كثب التطورات في سوريا، مشدّداً على تصميم إسرائيل على حماية مصالحها الأمنية القومية، جاء ذلك خلال زيارةٍ له لقاعدة تل هشومير العسكرية اليوم الأحد.

وقال نتنياهو:" نحن نتابع بشكلٍ مستمر ما يجري في سوريا، ومصممون على حماية المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، والحفاظ على إنجازاتنا العسكرية."

كما شدد نتنياهو على التزام إسرائيل الصارم باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، محذّراً من أن أي انتهاكٍ لهذا الاتفاق سيُقابل برد قوي من الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "نحن نطبق اتفاق وقف إطلاق النار بحزم شديد، وأي انتهاكٍ يُقابل على الفور برد قوي من الجيش الإسرائيلي."

وأشار نتنياهو إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في عمليات التجنيد في الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "نحن هنا مع مجندين جدد في سلاح المدرعات، هناك زيادة كبيرة في التجنيد."

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أشارت أمس السبت إلى أن نتنياهو عقد اجتماعاً أمنياً هاتفياً خاصاً مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث هذه التطورات.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "هذا شيء نحتاج إلى متابعته عن كثب لنرى كيف يتطور. أي عدم استقرار في دولة مجاورة يمكن أن يكون له تأثيراتٌ علينا."