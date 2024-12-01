تشكيل الجونة ضد سموحة في الدوري المصري

يواجه اليوم الأحد، فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال المدير الفني، فريق سموحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، على إستاد الإسكندرية.

يسعى علاء عبد العال، إلى تحقيق أول فوز في هذا الموسم وخاصة بعد تعادله في مباراتين وخسارته في الأخيرة في الجولات الثالثة السابقة.

وطالب “عبدالعال” اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الانتصار الأول واستغلال الفرص التي تتاح أمامهم

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد رضا. أحمد العش. عبدالرسول . أحمد كهربا

خط الوسط: بلال السيد . عبدالجواد . رضا صلاح . أكيم .

خط الهجوم: صمويل أوجو . علي الزاهدي