جامعة قناة السويس توقع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم الأنشطة الطلابية

وقّعت جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر سعيد مندور، بروتوكولي تعاون مع مؤسسة مصر الخير، بمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد مدحت أحمد جمال، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير.

تهدف البروتوكولات لدعم الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية ورعاية الطلاب المغتربين غير القادرين، بما يعزز من الدور المجتمعي لكلتا المؤسستين خلال العام الجامعي 2024-2025.

تجسد هذه الشراكة رؤية جامعة قناة السويس ومؤسسة مصر الخير في تعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث أكد الدكتور ناصر مندور أن هذه الاتفاقيات تأتي لدعم الطلاب والارتقاء بالأنشطة الطلابية، مشيدًا بالدور المحوري لمؤسسة مصر الخير.

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن البروتوكولات تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات التنموية لدعم طلابها أكاديميا و مجتمعيا.

ومن جانبه أوضح العميد مدحت أحمد أن مؤسسة مصر الخير تُعد مؤسسة أهلية تهدف إلى تمكين المجتمع المصري من حياة كريمة في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي.

شارك في مراسم التوقيع كل من الدكتورة سمر لطفي أحمد، مدير أول مكتب مدن القناة والشرقية، والأستاذة رانيا عادل عبد الفتاح، مدير مشروعات برنامج ابن السبيل، والأستاذ محمد إبراهيم سلامة، مسئول أول برنامج ابن السبيل، والأستاذ مصطفى محمدين، أخصائي أول جودة بمؤسسة مصر الخير.

تضمن البروتوكول الأول تقديم دعم شامل للأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية بجامعة قناة السويس، ويشمل دعم 250 طالبًا وطالبة .

وقد تم استعراض الخطة الخاصة بمسابقات الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري، مستشار اللجنة الاجتماعية، والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ممدوح عثمان، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

أما البروتوكول الثاني، فيأتي ضمن مشروع "ابن السبيل" لمؤسسة مصر الخير لدعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية.

وقّع البروتوكولات عن جامعة قناة السويس الدكتور محمد عبد النعيم، وعن مؤسسة مصر الخير العميد مدحت أحمد جمال، في احتفالية عكست روح التعاون المشترك، مؤكدة على التزام الطرفين بدعم الطلاب وتعزيز الأنشطة الطلابية.