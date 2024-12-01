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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حاتم النجيب: 4 آلاف جنيه ميزانية الخضراوات والفاكهة للأسرة شهريًّا

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التموين أدى لضبط الأسعار واتزان الأسواق والسعر التنافسي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على إتاحة كميات كبيرة من المنتجات والسلع للمواطنين بسعر مخفض.

وبشأن ارتفاع سعر الطماطم، لفت حاتم النجيب إلى أن الأسعار ستنخفض خلال أيام بعد زيادة المعروض من العروة الحالية، معلقا: الزيادة السكانية بجانب تداعيات زيادة إقبال الضيوف الأجانب وجشع التجار أسباب أتت بظلالها على السوق.

وشدد حاتم النجيب على أن هناك خللا في التسعير والرقابة بالأسواق، ونحتاج لضبط أسعار وتوافر كميات من المعروض، مضيفا أن هناك فارق 4 جنيهات في سعر المنتجات بين سوق اليوم الواحد والأسواق العادية.

واختتم قائلا: تجربة سوق اليوم الواحد مميزة عن المعارض الأخرى، وتكلفة متوسط معيشة الأسرة شهريا للخضراوات والفاكهة فقط تصل لـ 4 آلاف جنيه، وذلك لأسرة مكونة من 4 أفراد لو كان متوسط الأسعار للمنتجات 25 جنيها.

 

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