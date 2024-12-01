"الجيزاوي" يشهد احتفال طلاب جامعة بنها باليوم الوطني العماني الـ 54

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم، احتفال طلاب الجامعة باليوم الوطني العماني الـ 54 والذى نظمه إدارة الوافدين بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية ، والدكتور هانى شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أحمد يوسف المدير التنفيذي لوحدة الوافدين بالجامعة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وعدد من أساتذة الجامعة، والطلاب الوافدين من سلطنة عمان وبعض الدول العربية.



وفى كلمته هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للطلاب العمانيين بالعيد الوطنى لسلطنة عمان ، مؤكدا أن الجامعة تعمل على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب الوافدين فى جميع المجالات وتوفير بيئة تعليمية متميزة باعتبارهم سفراء لجامعة بنها وبلدهم في الخارج.



وأشار “الجيزاوي” إلى ان هناك تغييرا نوعيا فى الإرشاد الأكاديمي والأنشطة الطلابية المقدمة للطلاب الوافدين مع الحرص على دمجهم مع زملائهم المصريين واتباع سياسة الباب المفتوح مع الجميع.



ووجه رئيس الجامعة الطلاب الوافدين بالمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجامعة وتقدمها المراكز المختلفة بها مما يساعد على تنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم.



فيما أعربت الدكتورة جيهان عبدالهادي، عن سعاداتها بالمشاركة فى احتفال الطلاب العمانيين بالعيد الوطنى لسلطنة عمان.



ووجهت نائب رئيس الجامعة حديثها للطلاب العمانيين قائلة" نرحب ونفتخر بكم جميعا فى جامعة بنها"، مشيدة بدور وحدة الوافدين بالجامعة فى تنظيم احتفالية اليوم العماني بهدف تعريف الطلاب بالتراث والموروث العمانى العريق.



من ناحية اخرى شهدت الاحتفالية عرض تاريخ العلاقات بين مصر وسلطنة عمان وكذلك أهم المحافظات بسلطنة عمان ومواقعم ومميزاتهم وعرض لبعض الفنون الشعبية العمانية.