ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسالم وغير مؤذٍ للإنسان.. تفاصيل مثيرة بشأن العثور على ورل النيل في أوسيم

ورل النيل
ورل النيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور كرم مصطفى، استشاري الطب البيطري، حقيقة العثور على تمساح في منطقة أوسيم بالجيزة اليوم، مشيرا إلى أن الكائن الذي عثر عليه اليوم «ورل» وليس تمساح، لكنه ليس شرسا أو يشكل خطرا على الإنسان.  

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الورل يمكن أن يبلع أرنب أو أي حيوان بحجم صغير.

ولفت الدكتور كرم مصطفى إلى أن الورل يصنف من الحيوانات النادرة التواجد في المناطق السكنية، وإنما ينتشر في الصحاري والبحيرات والبحار.

وشدد  على أن الورل كائن يعيش في الأماكن الرطبة ويتغذى على الحيوانات النافقة، خاصة على الطرق الزراعية، واختتم قائلا: "الحيوان مسالم وغير مؤذٍ للإنسان".
 

الدكتور كرم مصطفى استشاري الطب البيطري تمساح في منطقة أوسيم