القبض على المتهمين بسرقة أجنبى بعد ممارسة الشذوذ معه في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين متهمين بسرقة أجهزة لاب توب، ومبلغ مالي من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، عقب ممارسة الشذوذ معه داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول يفيد بقيام أصدقائه بسرقة أجهزة لاب توب وهاتف ومبلغ مالي من داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات تبين أن المتهمين قاما بسرقة المبلغ بعد ممارسة الشذوذ معه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.