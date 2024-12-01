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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رمضان الزعيم: فيلم "صراع الأجيال" يُبرز الفجوة الثقافية بين الشباب والكبار

الفنان رمضان الزعيم
الفنان رمضان الزعيم
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قال الفنان رمضان الزعيم، إنه يستعد حاليًا لتصوير فيلمه القصير الجديد بعنوان “صراع الأجيال”، والذي يعكس التحديات والصراعات التي تواجهها الأجيال المختلفة في المجتمعات العربية، ويُبرز الفجوة الثقافية بين الشباب والكبار.

وأضاف “الزعيم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن الفيلم يتناول قضايا مهمة تتعلق بالتقاليد والعادات والتغيرات التي تطرأ على المجتمع، معبرا عن سعادته بهذا المشروع، حيث اعتبره فرصة لاستكشاف جوانب جديدة في عالم السينما، والتفاعل مع قضايا تهم الجمهور، موضحًا أن الفيلم يتناول موضوعاً يُلامس واقع الكثير من الأسر؛ ونحن بحاجة إلى تسليط الضوء على كيفية فهم كل جيل للآخر، والتحديات التي نواجهها في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

وأوضح أن الفيلم سيقدم رؤى متنوعة من خلال شخصيات تُمثل مختلف الأعمار، مما يُثري التجربة السينمائية، مشيرًا إلى أنه سيتم تصوير الفيلم في عدة مواقع داخل المدينة، حيث يُتوقع أن يشارك فيه مجموعة من الفنانين الشباب المعروفين في الساحة الفنية، مما يمنح الفيلم روحاً حيوية وجديدة؛ كما سيتم استخدام تقنيات تصوير حديثة لتعزيز الرسالة التي يسعى الفيلم لتوصيلها.

الفنان رمضان الزعيم صراع الأجيال المجتمعات العربية الفجوة الثقافية بين الشباب والكبار