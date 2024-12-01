الكاكاو مشروب الشتاء السحري يعزز صحة المرأة بعد سن الـ30

يعد الكاكاو من المشروبات اللذيذة والتى تتصدر قائمة المشروبات الساخنة فى الشتاء، ولكن لا تعلم جميع النساء ما هى فائدة هذا المشروب بالنسبة لهن حيث إنه يعد من المصادر الغذائية الغنية بالعديد من العناصر المفيدة للصحة، ويتميز بفوائده الكبيرة التي تعود على الجسم، خصوصا للنساء بعد سن الـ 30 حيث إنه في هذا العمر، تبدأ العديد من النساء بملاحظة التغيرات الجسدية والهرمونية التي تؤثر على صحتهن العامة، مما يجعل من الضروري البحث عن أطعمة تساعد على تعزيز الصحة العامة وتخفف من تأثيرات التقدم في العمر، ولذلك يعتبر الكاكاو من الخيارات المثالية التي يمكن أن تساهم في تحسين العديد من الجوانب الصحية للمرأة، ولكن يفضل أن يستخدم الكاكاو الخام دون إضافات مثل المبيض أو السكر.



1. تحسين صحة القلب



تعد أحد أهم الفوائد الرئيسية للكاكاو هو قدرته على تعزيز صحة القلب، حيث يحتوي الكاكاو على مركبات تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وخاصة أن بعد سن الـ 30، تبدأ النساء في التعرض لمشاكل قلبية بسبب التغيرات الهرمونية، مع بداية انخفاض مستوى هرمون الإستروجين، ويساهم الكاكاو في خفض ضغط الدم، مما يحسن الدورة الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



2. تحسين صحة البشرة



بعد سن الـ 30 يبدأ الجلد بفقدان مرونته والمياه التى تحافظ على صحة البشرة ويصبح أكثر عرضة للتجاعيد والجفاف، بينما يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي تحارب الجفاف وظهور التجاعيد، كما يساعد الكاكاو في زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يحسن من مرونة البشرة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الكاكاو على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والزنك التي تعزز من صحة البشرة.



3. تحسين المزاج وتقليل التوتر



يحتوي الكاكاو على مادة التريبتوفان وهي أحد الأحماض الأمينية التي تساعد في زيادة إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ ويعرف هذا الهرمون بهرمون السعادة، ويساهم في تحسين المزاج بشكل عام حيث إنه مع التقدم في العمر قد تتعرض النساء للعديد من الضغوط النفسية والهرمونية التي تؤثر على الحالة النفسية، لذلك يعد تناول الكاكاو خيارا مثاليا لتحسين المزاج والتخفيف من القلق والتوتر.



4. دعم صحة العظام



تبدأ النساء بعد سن 30 في فقدان الكثافة العظمية تدريجيا مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والمشاكل الأخرى التى تؤثر على قوة العظام وصلابتها ويحتوي الكاكاو على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والكالسيوم التي تدعم صحة العظام وتقويها حيث يمكن أن يساعد تناول الكاكاو بشكل منتظم في الحفاظ على كثافة العظام



5. دعم الذاكرة والتركيز



الكاكاو يحتوي على مركبات الفلافونويد التي ثبت علميا وفقا للعديد من الدراسات العالمية أنها تساعد في تحسين وظائف الدماغ حيث إن تناول الكاكاو بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز الذاكرة والتركيز ويقلل من تأثيرات التقدم في السن على العقل حيث يلاحظ البعض مع زيادة العمر تراجعا بسيطا في الذاكرة أو التركيز ولكن إضافة الكاكاو إلى النظام الغذائي يمكن أن يحسن من القدرة العقلية.



6. تخفيف آلام الدورة الشهرية :



يساهم الكاكاو بشكل كبير فى انتظام الدورة الشهرية كما يخفف من آلامها حيث يحتوى على العديد من المعادن التى تساهم فى ذلك، كما أنه يساهم فى تنظيم الهرمونات والتقلب المزاجى الذى يحدث للمرأة نتيجة تغير الهرمونات أثناء تلك الفترة.