السفير الفلسطيني بالعراق: نتنياهو يريد تفصيل اتفاق على مقاسه بغزة

أكد السفير الفلسطيني بالعراق، أحمد الرويضي، من بغداد، أنه بشأن صفقة لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطه الخاصة، ويرفض الانسحاب من قطاع غزة ويرفض وقف إطلاق النار ويرفض أن تتمكن الحكومة الفلسطينية من الالتزام بمسؤوليتها في قطاع غزة، ويتحجج بأمرين، أولهما بشأن قضية الأسرى والمحتجزين، والثاني هو حكم قطاع غزة.

وتابع «الرويضي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»،: «نتنياهو يريد أن يفصل صفقة على مقاسه بما يمكنه من تحقيق مكاسب سياسية داخلية على حساب حقوقنا الوطنية»، موضحًا أن الجانب الفلسطيني والعربي موقفهم واضح بشأن إبرام صفقة لوقف إطلاق النار ويريدون وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وإدخال المساعدات بالكامل، وتمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة القطاع وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وليس جزئيا بالبقاء في بعض المواقع.



وأشار إلى أن ما يجري الآن في شمال قطاع غزة هو التحضير لبناء استيطاني وتهجير الشعب الفلسطيني بالكامل من القطاع.

