ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا على مانشستر سيتي بهدف نظيف

انتهى الشوط الأول من القمة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وجاء هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 12 عن طريق كودي جاكبو، الذي استغل تمريرة رائعة من النجم المصري محمد صلاح، ليضع الكرة في الشباك ببراعة.

شهد الشوط الأول أداءً قويًا من ليفربول، حيث تمكن من فرض سيطرته في وسط الملعب وتنظيم هجمات خطيرة، بينما حاول مانشستر سيتي تعديل النتيجة دون جدوى أمام الدفاع المنظم للريدز.

ينتظر الشوط الثاني إثارة أكبر مع سعي مانشستر سيتي للعودة في المباراة، في حين يسعى ليفربول لتعزيز تقدمه والخروج بالنقاط الثلاث.