أستاذ بجامعة حلوان يفوز بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي

فاز الدكتور محمد محمود القصاص أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة حلوان بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في العلوم الطبية ٢٠٢٤، وذلك عن مجمل أبحاثه في مجال أمراض الكبد وخصوصاً التدهن الكبدي وأورام الكبد.

وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.



حيث تذخر جامعة حلوان بالعديد من القامات العلمية التي تشرفها في مختلف المجالات، وتهتم جامعة حلوان بالبحث العلمي بشكل مكثف حيث يعد الركيزة الأساسية لتقدم البلاد ونهضة الأمم لما له من دور كبير وفعال في دفع عجلة التطور وحل المشكلات والظواهر السلبية في المجتمع، و يساهم في تكوين الكوادر العلمية والبحثية في المؤسسات الجامعية، كما تزداد حاجتنا للدراسات والبحوث العلمية يوماً بعد يوم ومن هذا المنطق تولى جامعة حلوان الإهتمام الأكبر بهذا القطاع، فهو طريقها لرفع تصنيفها الدولي.

وتهدف جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي إلى تقدير وتشجيع جهود الباحثين المتميزين فى تقديم الحلول الإبتكارية لحل مشاكل المجتمع والنهوض به ، دعما للارتقاء بمخرجات المنظومة البحثية التى تنعكس على خدمة ورفاهية المواطنين ، وتحسن التصنيف العالمي للجامعات المصرية، وتأتي اتساقا مع مبادرات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وسياسات الحكومة المصرية نحو التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع، وتتفق مع محاور الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة.