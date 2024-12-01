بشار الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وسنسحقه أيا كان داعميه

قال الرئيس السوري بشار الأسد، في تصريح هام اليوم الأحد، إن الإرهاب لا يفهم سوى لغة القوة، مؤكداً أن هذه هي اللغة التي سيتم بها سحق الإرهاب والقضاء عليه، مهما كانت الجهات التي تقف وراءه وتدعمه.

جاء تصريح الرئيس الأسد، في وقتٍ تشهد فيه الأوضاع الميدانية تغيراتٍ سريعة، فقد بلغ هجوم المسلحين والجماعات الإرهابية، الذي استهدف مدينة حلب وأريافها وهدّد مدينة حماه، ذروته قبل أن يتوقف.

وفي الوقت الحالي يحقق الجيش العربي السوري تقدما ملحوظاً، حيث يعيد السيطرة على عدد من المناطق في ريف حماه الشمالي.

الجماعات الإرهابية لا تمثل الشعب السوري

وأكد “الأسد” أن الجماعات الإرهابية لا تمثل الشعب السوري ولا مؤسساته، بل إنها مجرد أدوات في أيدي الأجهزة التي تشغلها وتدعمها.

ويشير هذا التصريح إلى تصميم الحكومة السورية على مواصلة حملتها العسكرية ضدّ الجماعات المسلحة، وتأكيدها على أن القوة العسكرية هي الوسيلة الوحيدة للقضاء على الإرهاب.