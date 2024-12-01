منح الدكتور مصطفى علي خلف درجة الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات

أعلنت اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات عن منح الدكتور مصطفى علي خلف، اللقب العلمي لدرجة الأستاذية، تقديرًا لجهوده المتميزة في البحث العلمي والتدريس الأكاديمي.

ويأتي هذا القرار بعد استيفاء الدكتور مصطفى كافة الشروط والمعايير الأكاديمية المعتمدة من قبل اللجنة، بالإضافة إلى مساهماته المتميزة في تطوير المجال العلمي الذي يتخصص فيه، من خلال أبحاثه العلمية المنشورة في المجلات الدولية المرموقة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى علي خلف يُعتبر أحد الكفاءات البارزة في تخصصه، وله إسهامات علمية وتعليمية ملموسة أثرت بشكل إيجابي على الوسط الأكاديمي في مصر وخارجها.

ويُعد هذا الإنجاز بمثابة اعتراف بجهوده وإضافة قيمة لمسيرته المهنية، مما يعزز من دوره الريادي في دعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية.