رئيس جامعة حلوان يشارك في احتفالية الذكرى السبعين لتأسيس معهد الدراسات القبطية

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في الاحتفال الرسمي الذي نظمه معهد الدراسات القبطية بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيسه (1954-2024).

أقيم الحفل في القاعة الكبرى بالمقر البابوي بالقاهرة، وشهده قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما شهد الاحتفال حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، منهم وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، ونواب رؤساء عدد من الجامعات، إضافة إلى نخبة من أساتذة الجامعات وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة، وممثلي العديد من الوزارات والهيئات.

وتم افتتاح معرض الإنتاج العلمي والفني لمعهد الدراسات القبطية، والذي ضم مجموعة متميزة من الفنون والآداب القبطية المتنوعة التي أنتجتها أقسام المعهد المختلفة.

وأكد "قنديل" على أهمية استمرار دور معهد الدراسات القبطية كواجهة ثقافية وأكاديمية تسهم في إثراء المشهد الحضاري المصري.