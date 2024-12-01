نابولي يحقق فوزًا مهمًا على تورينو ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا ومهمًا على نظيره تورينو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولمبيكو دي تورينو" ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 31 من الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس تورينو من التصدي لها.

قدم نابولي أداءً متماسكًا، خاصة على الصعيد الدفاعي، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه رغم محاولات تورينو المتكررة للعودة في النتيجة.

بهذا الفوز، عزز نابولي موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.

بينما بقي تورينو في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

يواصل نابولي، بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، تحقيق النتائج الإيجابية، مؤكدًا طموحه في الحفاظ على لقبه هذا الموسم.