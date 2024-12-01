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الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

نزل قرشًا واحدًا.. الدولار يتراجع في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
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فقد الدولار قرشا واحدا من قيمته مقابل الجنيه على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، ليصل سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري نحو 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 59.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنوك "نكست، المصري الخليجي، قناة السويس".

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبوظبي الأول والتجاري، المصرف المتحد والعربي الدولي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،العربي الإفريقي الدولي، سايب".

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.54 جنيه للشراء و 49.64 جنيه للبيع في بنوك "QNB،الأهلي المتحد، كريدي أجريكول، الاسكندرية، ميد بنك، التعمير والإسكان، البركة".

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