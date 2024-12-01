أستاذان من كلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان يفوزان بمناصب رياضية

فاز الدكتور أشرف محمود حسين العجيلي، الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية، بمنصب أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، فيما حصل الدكتور أشرف حافظ من قسم تدريب الرياضات الفردية على عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة.

أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تزخر بالعديد من القامات العلمية المتميزة، خاصة في المجال الرياضي. وأشار إلى تميز جامعة حلوان بامتلاكها كليتي علوم الرياضة للبنين والبنات، واصفًا إياهما بالأعرق على مستوى الوطن العربي.

واوضح الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية علوم الرياضة بنين، ان هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على المكانة المرموقة لكلية علوم الرياضة بجامعة حلوان وقدرتها على تأهيل الكوادر الرياضية المتميزة.