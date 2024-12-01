النيابة تعاين منزل مذبحة طوخ

انتقل فريق من النيابة العامة بطوخ في محافظة القليوبية، إلى مكان واقعة قتل عاطل لزوجته ووالدته ونجليه وإصابة شقيقه في منطقة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، حيث عاينت النيابة جثث الأم والزوجة وأطفال المتهم.

كشفت معاينة النيابة أن المجنى عليهم ماتوا بالطعن والذبح، وحرزت النيابة سلاحا أبيض، "سكين" في مكان الواقعة، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى بنها العام، واستمعت لبعض شهود العيان الذين أفادو بان المتهم وأسرته كانوا يقطنون بالإيجار في الشقة محل الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

دلت التحريات الأولية في الواقعة إلى قيام عاطل يدعى على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وابنته وحرق جثة والدته وشقيقه، حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه في حالة خطرة بالعناية المركزة.

تولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.